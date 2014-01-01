Размер резьбы M48x1,5

Запчасть наконечник рулевой M48*1.5/M24*1.5 LHT Даф F95 097.037 представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.037. У данной детали есть аналоги с номерами: 097037 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой M48*1.5/M24*1.5 LHT Даф F95 097.037 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.