|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|097037
|Наименование
|Наконечник рулевой M48*1.5/M24*1.5 LHT DAF F95 097.037
|Длина [мм]
|133
|Вес [кг]
|2,88
|Размер резьбы
|M48x1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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