|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|097035
|Наименование
|Рулевой наконечник 120*40*M24/M38*1.5 LHT RVI MANAGER/MAXTER 91-97
|Длина [мм]
|125
|Вес [кг]
|1,945
|Размер резьбы
|M38x1,5
|Размер конуса [мм]
|27,1, 30,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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