|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|097031
|Наименование
|наконечник тяги рулевой левый М24х1,5/М52х1,5
|Длина [мм]
|170
|Вес [кг]
|3,27
|Размер резьбы
|M52x1,5
|Размер конуса [мм]
|24, 29
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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