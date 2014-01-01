Размер резьбы M52x1,5 Размер конуса [мм] 24, 29

Если вы хотите купить рулевой наконечник 168*40*K28.6*M52*1.5*M20*1.5 правый Вольво B12/Ф 12/F16/FH/12/ФШ 16/FL10/FL12/ФЛ 6/FL, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.030. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA.