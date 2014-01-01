|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|097030
|Наименование
|Рулевой наконечник 168*40*K28.6*M52*1.5*M20*1.5 правый Volvo B12/F12/F16/FH/12/FH16/FL10/FL12/FL6/FL
|Длина [мм]
|170
|Вес [кг]
|3,389
|Размер резьбы
|M52x1,5
|Размер конуса [мм]
|24, 29
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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