Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 09702801 Наименование Тяга рулевая продольная FH/FM12/16 830/861 C 1 Изгибом

Запчасть тяга рулевая продольная FH/ФМ 12/16 830 861 C 1 Изгибом представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.02801. У данной детали есть аналоги с номерами: 09702801 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная FH/ФМ 12/16 830 861 C 1 Изгибом на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.