Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 09701801 Наименование Наконечник рулевой тяги правый M30x1.5 M20x1.5 28.6 L=120 mm

Запчасть наконечник рулевой тяги правый M30x1.5 M20x1.5 28.6 L=120 mm представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.01801. У данной детали есть аналоги с номерами: 09701801, 050304002410, 1083000089, 11114, 1194602, 1507823, 1698532. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги правый M30x1.5 M20x1.5 28.6 L=120 mm на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.