Размер резьбы M30x1,5 Размер конуса [мм] 24, 29

Запчасть наконечник рулевой RHT М30х1 5/M20x1 5 L=120mm K=28 6 [1698846] представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.018. У данной детали есть аналоги с номерами: 097018 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой RHT М30х1 5/M20x1 5 L=120mm K=28 6 [1698846] на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.