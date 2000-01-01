|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|097017
|Наименование
|Тяга поперечная рулевая L=1628 MAN F90/2000;M90/M2000 92-->
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|1628
|Вес [кг]
|13,95
|Ø трубы [мм]
|50
|Стойка
|Направляющая штанга
|регулируемый
|односторонне регулируемый
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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