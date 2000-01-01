Вес [кг] 13,95 Ø трубы [мм] 50 Стойка Направляющая штанга регулируемый односторонне регулируемый Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами

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