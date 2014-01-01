|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|097013
|Наименование
|Наконечник рулевой M30*1.5/M20*1.5 RHT MAN/MB/DAF/Iveco 097.013
|Длина [мм]
|120
|Вес [кг]
|1,305
|Размер резьбы
|M30x1,5
|Размер конуса [мм]
|23,5, 26,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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