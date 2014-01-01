Размер резьбы M30x1,5 Размер конуса [мм] 23,5, 26,2

Запчасть наконечник рулевой M30*1.5/M20*1.5 RHT МАН/Мерседес/Даф/Ивеко 097.013 представлена по производителю SAMPA с артикулом 097.013. У данной детали есть аналоги с номерами: 097013, 5081000081, R350341406020, 0004602648, 0004600148, 0004602748, 0014607448. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой M30*1.5/M20*1.5 RHT МАН/Мерседес/Даф/Ивеко 097.013 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.