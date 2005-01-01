Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096987 Наименование Р/к компрессора для грузовика Вольво FH13 (2005-2008) прокладки+охл.пластина+болты. Вес [кг] 1,128

Запчасть р/к компрессора для грузовика Вольво ФШ 13 (2005-2008) прокладки+охл.пластина+болты. представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.987. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить р/к компрессора для грузовика Вольво ФШ 13 (2005-2008) прокладки+охл.пластина+болты., просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.