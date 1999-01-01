Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096984 Наименование Р/к компрессора для грузовика Вольво FH12 (1993-1999) полный (прокладки+плата+регулятор+клапана+болт Вес [кг] 1,002

Запчасть р/к компрессора для грузовика Вольво ФШ 12 (1993-1999) полный (прокладки+плата+регулятор+клапана+болт представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.984. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить р/к компрессора для грузовика Вольво ФШ 12 (1993-1999) полный (прокладки+плата+регулятор+клапана+болт, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.