Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096980 Наименование Р/к компрессора Мерседес AXOR I+II, AXOR IRAN р/к комплект прокладок ГБЦ Вес [кг] 0,434

Запчасть р/к компрессора Мерседес Аксор I+II Аксор IRAN р/к комплект прокладок Головка блока представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.980. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить р/к компрессора Мерседес Аксор I+II Аксор IRAN р/к комплект прокладок Головка блока, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.