Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096881 Наименование Р/к компрессора для грузовиков Мерседес Актрос (1996>) плита с клапанами + прокладки, 38168-прокладк Вес [кг] 1,259

Запчасть р/к компрессора для грузовиков Мерседес Актрос (1996>) плита с клапанами + прокладки 38168-прокладк представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.881. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить р/к компрессора для грузовиков Мерседес Актрос (1996>) плита с клапанами + прокладки 38168-прокладк, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.