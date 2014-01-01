Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096792 Наименование Р/к фаркопа ROCKINGER для пальца 40мм Вес [кг] 1,142

Запчасть р/к фаркопа Рокингер для пальца 40мм представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.792. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить р/к фаркопа Рокингер для пальца 40мм, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.