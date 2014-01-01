Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096769 Наименование Р/к компрессора Мерседес AXOR I + II, AXOR IRAN прокладки гбц+клапан+болты Вес [кг] 0,15

Запчасть р/к компрессора Мерседес Аксор I + II Аксор IRAN прокладки гбц+клапан+болты представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.769. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить р/к компрессора Мерседес Аксор I + II Аксор IRAN прокладки гбц+клапан+болты, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.