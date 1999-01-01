Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096759 Наименование Ремкомплект компрессора Вольво фш 12 (1993-1999) для LP4985, плита с клапанами Вес [кг] 2,922

Запчасть ремкомплект компрессора Вольво фш 12 (1993-1999) для LP4985 плита с клапанами представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.759. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект компрессора Вольво фш 12 (1993-1999) для LP4985 плита с клапанами, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.