Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096652 Наименование РМК компрессора Вес [кг] 0,43

Запчасть ремкомплект компрессора представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.652. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект компрессора, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.