Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096644 Наименование РМК компрессора LP4930/85 (прокладки) 096.644 Вес [кг] 0,229

Запчасть ремкомплект компрессора LP4930/85 (прокладки) 096.644 представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.644. У данной детали есть аналоги с номерами: 096644 Ремкомплекты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект компрессора LP4930/85 (прокладки) 096.644 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремкомплекты с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.