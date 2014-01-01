|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|096634
|Наименование
|Комплект тормозных накладок, Тормозной барабан
|Толщина [мм]
|15,3
|Ширина [мм]
|200
|Вес [кг]
|6
|Внутренняя длина дуги
|134
|Диаметр барабана [мм]
|300
|WVA номер
|19515
|Количество тормозных колодок
|8
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Комплект тормозных накладок, Тормозной барабан производителя SAMPA с артикулом 096634 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита