Вес [кг] 6 Внутренняя длина дуги 134 Диаметр барабана [мм] 300 WVA номер 19515 Количество тормозных колодок 8

Запчасть комплект тормозных накладок Тормозной барабан представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.634. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить комплект тормозных накладок Тормозной барабан, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.