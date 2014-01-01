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Колодки тормозные WVA29244 (с установочным комплектом) MB Actros MP4 артикул 096621 SAMPA в Алматы

096621 SAMPA Колодки тормозные WVA29244 (с установочным комплектом) MB Actros MP4
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 096621
Наименование Колодки тормозные WVA29244 (с установочным комплектом) MB Actros MP4
Толщина [мм] 30
Ширина [мм] 207,6
Высота [мм] 111,7
Вес [кг] 9,62
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Тормозная установка KNORR SL7
WVA номер 29244, 29245
Количество тормозных колодок 4
Если вы хотите купить колодки тормозные WVA29244 (с установочным комплектом) Мерседес Актрос MP4, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.621. У данной детали есть аналоги с номерами: 0064201520, 0064205320, 031208700741, 16996, 180000244, 180020007, 29244. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Колодки тормозные WVA29244 (с установочным комплектом) MB Actros MP4 производителя SAMPA с артикулом 096621 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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