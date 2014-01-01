|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|096621
|Наименование
|Колодки тормозные WVA29244 (с установочным комплектом) MB Actros MP4
|Толщина [мм]
|30
|Ширина [мм]
|207,6
|Высота [мм]
|111,7
|Вес [кг]
|9,62
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Тормозная установка
|KNORR SL7
|WVA номер
|29244, 29245
|Количество тормозных колодок
|4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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