Высота [мм] 111,7 Вес [кг] 9,62 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Тормозная установка KNORR SL7 WVA номер 29244, 29245 Количество тормозных колодок 4

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