|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|096613
|Наименование
|Набор, Тормозная колодка
|Толщина [мм]
|30
|Ширина [мм]
|210,4
|Высота [мм]
|92,4
|Вес [кг]
|9,086
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Тормозная установка
|KNORR SB6/SN6
|WVA номер
|29093, 29094, 29095, 29096, 29145, 29184, 29197
|Количество тормозных колодок
|4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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