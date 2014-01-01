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Набор, Тормозная колодка артикул 096613 SAMPA в Алматы

096613 SAMPA Набор, Тормозная колодка
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 096613
Наименование Набор, Тормозная колодка
Толщина [мм] 30
Ширина [мм] 210,4
Высота [мм] 92,4
Вес [кг] 9,086
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Тормозная установка KNORR SB6/SN6
WVA номер 29093, 29094, 29095, 29096, 29145, 29184, 29197
Количество тормозных колодок 4
Запчасть набор Тормозная колодка представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.613. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить набор Тормозная колодка, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Набор, Тормозная колодка производителя SAMPA с артикулом 096613 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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