Высота [мм] 92,4 Вес [кг] 9,086 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Тормозная установка KNORR SB6/SN6 WVA номер 29093, 29094, 29095, 29096, 29145, 29184, 29197 Количество тормозных колодок 4

Запчасть набор Тормозная колодка представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.613. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить набор Тормозная колодка, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.