|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|096603
|Наименование
|Набор, Тормозная колодка
|Толщина [мм]
|20
|Ширина [мм]
|235,8
|Высота [мм]
|94,5
|Вес [кг]
|5,75
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с аксессуарами
|Тормозная установка
|BENDIX SEE 2x67
|WVA номер
|29044, 29130
|Количество тормозных колодок
|4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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