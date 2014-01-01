Высота [мм] 94,5 Вес [кг] 5,75 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами Тормозная установка BENDIX SEE 2x67 WVA номер 29044, 29130 Количество тормозных колодок 4

Запчасть набор Тормозная колодка представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.603. У данной детали есть аналоги с номерами: 096603 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия набор Тормозная колодка на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.