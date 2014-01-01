Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096598 Наименование Ремкомплект тормозного механизма Скания KNORR TYPE Втулка 39мм (длинный тип) направляющая 32x80мм Вес [кг] 0,089 Наружный диаметр [мм] 39

Запчасть ремкомплект тормозного механизма Скания Кнорр TYPE Втулка 39мм (длинный тип) направляющая 32x80мм представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.598. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект тормозного механизма Скания Кнорр TYPE Втулка 39мм (длинный тип) направляющая 32x80мм, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.