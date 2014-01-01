Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096486 Наименование блок подготовки воздуха Actros в сборе 932.500.013.0 Вес [кг] 6,62

Если вы хотите купить блок подготовки воздуха Актрос в сборе 932.500.013.0, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SAMPA. У данной детали есть аналоги с номерами: 0014316415, 0014316515, 0014316815, 0014317815, 0014318115, 0024310615, 0024310715. Краны и запчасти пневмосистемы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные краны и запчасти пневмосистемы с гарантией от производителя SAMPA.