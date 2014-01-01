Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096473 Наименование блок подготовки воздуха Actros в сборе 932.500.014.0 Вес [кг] 6,75 Рабочее давление [бар] 10

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