|Производитель / Поставщик
|SAMPA
|№ Производителя
|096459
|Наименование
|Кран влагоотделителя (осушитель) 432.425.101.0 (с подогревом)
|Вес [кг]
|5,16
|Рабочее давление [бар]
|13
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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