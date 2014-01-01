Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096446 Наименование Кран модулятор ABS Эл.соед: Bajonett (DIN) 72585. Вес [кг] 0,78

Запчасть кран модулятор АБС Эл.соед: Bajonett (DIN) 72585. представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.446. У данной детали есть аналоги с номерами: 096446 Запчасти тормозной системы в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кран модулятор АБС Эл.соед: Bajonett (DIN) 72585. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.