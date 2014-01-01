Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096429 Наименование Осушитель воздуха с регул. давл. 10 бар с нагрев. DAF CF65/75/85/F85/95/XF95 096.429 Sampa Вес [кг] 4,52

Запчасть осушитель воздуха с регул. давл. 10 бар с нагрев. Даф CF 65 /75/85/F85/95/XF 95 096.429 Sampa представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.429. У данной детали есть аналоги с номерами: 096429 Радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия осушитель воздуха с регул. давл. 10 бар с нагрев. Даф CF 65 /75/85/F85/95/XF 95 096.429 Sampa на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные радиаторы, интеркулеры и запчасти системы охлаждения грузовиков с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.