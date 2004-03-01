Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096424 Наименование Датчик температуры R-серии (03/2004>) Вес [кг] 0,15

Запчасть датчик температуры R-серии (03/2004>) представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.424. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик температуры R-серии (03/2004>), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.