Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096423 Наименование Датчик температуры воздуха/включения турбины DAF/Iveco/RVI Вес [кг] 0,058

Запчасть датчик температуры воздуха/включения турбины Даф/Ивеко/Рено представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.423. У данной детали есть аналоги с номерами: 096423 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик температуры воздуха/включения турбины Даф/Ивеко/Рено на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.