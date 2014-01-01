Размер резьбы M24x2

Запчасть натяжной болт тормозная скоба M24x285 MM представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.417. У данной детали есть аналоги с номерами: 096417 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия натяжной болт тормозная скоба M24x285 MM на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.