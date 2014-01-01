Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096407 Наименование Датчик высоты подвески ECAS DAF/RVI Magnum/Premuim Вес [кг] 0,22

Запчасть датчик высоты подвески ECAS Даф/Рено Магнум/Premuim представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.407. У данной детали есть аналоги с номерами: 096407, 09640701, 1365935, 1495828, 1934584, 20581946, 302475. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик высоты подвески ECAS Даф/Рено Магнум/Premuim на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.