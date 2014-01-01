Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096402 Наименование Кран уровня пола ECAS Вес [кг] 0,27

Если вы хотите купить кран уровня пола ECAS, просто позвоните нам! Применяется на Renault Premium, Рено Премиум, Renault Magnum, Рено Магнум, Renault Kerax, Рено Керакс, Renault Midlum, Рено Мидлум. Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SAMPA. У данной детали есть аналоги с номерами: 19589903, 4410500130, 500361266, 5010260969, N441050013, TT6116007. Краны и запчасти пневмосистемы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные краны и запчасти пневмосистемы с гарантией от производителя SAMPA.