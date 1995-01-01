Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 09640001 Наименование Датчик уровня пола Скания 4-серии (1995-2005) Датчик перемещения ECAS

Запчасть датчик уровня пола Скания 4-серии (1995-2005) Датчик перемещения ECAS представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.40001. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик уровня пола Скания 4-серии (1995-2005) Датчик перемещения ECAS, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.