Вес [кг] 0,3

Запчасть датчик АБС МАН L=3000 mm прямой задний слева 81271206218 представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.393. У данной детали есть аналоги с номерами: 01236VLT, 12348990015, 200440, 4410329870, 4410353430, 81271206105, 81271206105. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик АБС МАН L=3000 mm прямой задний слева 81271206218, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.