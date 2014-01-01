Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096385 Наименование Датчик ABS L=2595mm/Type:Axial Mini Sensor задний правый MAN TGA/TGS/TGX,BUS Длина [мм] 2600 Вес [кг] 0,25

Запчасть датчик АБС L=2595mm/Type:Axial Mini Sensor задний правый МАН ТГА/ТГС/ТГХ Автобус представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.385. У данной детали есть аналоги с номерами: 096385 Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС L=2595mm/Type:Axial Mini Sensor задний правый МАН ТГА/ТГС/ТГХ Автобус на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.