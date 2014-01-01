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Датчик ABS, L=2065 мм , прямой задний правый, с креплением mini датчик для MAN 096.384 артикул 096384 SAMPA в Алматы

096384 SAMPA Датчик ABS, L=2065 мм , прямой задний правый, с креплением mini датчик для MAN 096.384
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 096384
Наименование Датчик ABS, L=2065 мм , прямой задний правый, с креплением mini датчик для MAN 096.384
Длина [мм] 2065
Вес [кг] 0,22
Запчасть датчик АБС L=2065 мм прямой задний правый с креплением mini датчик для МАН 096.384 представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.384. У данной детали есть аналоги с номерами: 096384 Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик АБС L=2065 мм прямой задний правый с креплением mini датчик для МАН 096.384, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик ABS, L=2065 мм , прямой задний правый, с креплением mini датчик для MAN 096.384 производителя SAMPA с артикулом 096384 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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