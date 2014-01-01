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Датчик числа оборотов артикул 096374 SAMPA в Алматы

096374 SAMPA Датчик числа оборотов
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 096374
Наименование Датчик числа оборотов
Вес [кг] 0,25
Запчасть датчик числа оборотов представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.374. У данной детали есть аналоги с номерами: 096374 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик числа оборотов на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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SAMPA 096375

Датчик, частота вращения
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик числа оборотов производителя SAMPA с артикулом 096374 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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