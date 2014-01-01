Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096371 Наименование Датчик давления во впускном коллекторе IvecoRVIVolvo MAZ (дв.Renault) Вес [кг] 0,04

Запчасть датчик давления во впускном коллекторе IvecoRVIVolvo MAZ (дв.Renault) представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.371. У данной детали есть аналоги с номерами: 096371 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик давления во впускном коллекторе IvecoRVIVolvo MAZ (дв.Renault) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.