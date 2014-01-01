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Датчик давления воздуха в четырёхконтурном кране Мерседес Актрос артикул 096369 SAMPA в Алматы

096369 SAMPA Датчик давления воздуха в четырёхконтурном кране Мерседес Актрос
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 096369
Наименование Датчик давления воздуха в четырёхконтурном кране Мерседес Актрос
Напряжение [В] 5
Вес [кг] 0,18

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик давления воздуха в четырёхконтурном кране Мерседес Актрос производителя SAMPA с артикулом 096369 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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