Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096368 Наименование Датчик давления наддува DC/DSC9 Scania 4 серия Вес [кг] 0,2

Запчасть датчик давления наддува DC/DSC9 Скания 4 серия представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.368. У данной детали есть аналоги с номерами: 096368 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик давления наддува DC/DSC9 Скания 4 серия на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.