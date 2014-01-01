Вес [кг] 0,19

Запчасть датчик АБС задний для грузовиков Мерседес 16-26 L=510 mm представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.362. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик АБС задний для грузовиков Мерседес 16-26 L=510 mm, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.