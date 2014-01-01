Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096350 Наименование Датчик ABS прав. L=3850 RVI Premium DXI/Volvo FH/FM Сторона установки справа Вес [кг] 0,32

Запчасть датчик АБС прав. L=3850 Рено Премиум DXI/Вольво FH/FM представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.350. У данной детали есть аналоги с номерами: 096350 Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС прав. L=3850 Рено Премиум DXI/Вольво FH/FM на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.