Вес [кг] 0,23

Запчасть датчик АБС Премиум 2 (2005>) L = 2520 mm представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.338. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик АБС Премиум 2 (2005>) L = 2520 mm, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.