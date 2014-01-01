Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096332 Наименование Датчик ABS передний правый 096.332 SAMPA Длина [мм] 1300 Вес [кг] 0,23

Запчасть датчик АБС передний правый 096.332 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.332. У данной детали есть аналоги с номерами: 096332, 4410321130, 81271206178, 81271206221, 8840168940. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик АБС передний правый 096.332 SAMPA, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.