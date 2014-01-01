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Датчик ABS 1700 мм со смазкой и втулкой артикул 096331 SAMPA в Алматы

096331 SAMPA Датчик ABS 1700 мм со смазкой и втулкой
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 096331
Наименование Датчик ABS 1700 мм со смазкой и втулкой
Длина [мм] 1700
Вес [кг] 0,22
Запчасть датчик АБС 1700 мм со смазкой и втулкой представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.331. У данной детали есть аналоги с номерами: 096331 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик АБС 1700 мм со смазкой и втулкой, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик ABS 1700 мм со смазкой и втулкой производителя SAMPA с артикулом 096331 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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