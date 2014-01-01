Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096331 Наименование Датчик ABS 1700 мм со смазкой и втулкой Длина [мм] 1700 Вес [кг] 0,22

Запчасть датчик АБС 1700 мм со смазкой и втулкой представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.331. У данной детали есть аналоги с номерами: 096331 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик АБС 1700 мм со смазкой и втулкой, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.