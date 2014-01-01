Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096329 Наименование Датчик ABS L=1745 Scania 4/P/G/R/T серия 096.329 SAMPA Вес [кг] 0,29

Запчасть датчик АБС L=1745 Скания 4/P/G/R/T серия 096.329 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.329. У данной детали есть аналоги с номерами: 096329, 1892057, 121790, 1482006, 1482007, 1530704, 1531360. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС L=1745 Скания 4/P/G/R/T серия 096.329 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.