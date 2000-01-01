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Датчик ABS 096.322 SAMPA артикул 096322 SAMPA в Алматы

096322 SAMPA Датчик ABS 096.322 SAMPA
Производитель / Поставщик SAMPA
№ Производителя 096322
Наименование Датчик ABS 096.322 SAMPA
Сторона установки слева
Длина [мм] 2000
Вес [кг] 0,23
Запчасть датчик АБС 096.322 SAMPA представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.322. У данной детали есть аналоги с номерами: 096322, 21363496, 21663166, 40551, 4410323510, 4410329820, 661908. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС 096.322 SAMPA на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик ABS 096.322 SAMPA производителя SAMPA с артикулом 096322 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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