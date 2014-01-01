Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096314 Наименование Цилиндр сцепления рабочий d=38.1 Scania S6676 Sampa Вес [кг] 2,092

Запчасть цилиндр сцепления рабочий d=38.1 Скания S6676 Sampa представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.314. У данной детали есть аналоги с номерами: 096314 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр сцепления рабочий d=38.1 Скания S6676 Sampa на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.