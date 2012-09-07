Производитель / Поставщик SAMPA № Производителя 096310 Наименование Цилиндр сцепления главный FM 7/9/12; FH 12/16; NH 12 Вес [кг] 0,624

Запчасть цилиндр сцепления главный FM 7/9/12; FH 12/16; NH 12 представлена по производителю SAMPA с артикулом 096.310. У данной детали есть аналоги с номерами: 096310, 205535588, 20553587, 20835246, 230008, 230009, 3192696. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр сцепления главный FM 7/9/12; FH 12/16; NH 12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SAMPA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.